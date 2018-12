Oudste erebrandweerman overleden LSI

06 december 2018

In de Sint-Martinuskerk in Ardooie vindt zaterdag 8 december de afscheidsplechtigheid plaats voor Roger Vanhaecke (93), de oudste erebrandweerman van Ardooie. De begrafenis begint om 10.30 uur, op de dag dat het Ardooise brandweerkorps haar jaarlijkse Barbarafeest viert. De Heilige Barbara is de beschermengel van brandweerlieden.

Roger was de echtgenoot van Marina Verpoort en vader van Philip Vanhaecke, een lange afstandsloper die in 2009 wereldkampioen marathon bij de masters werd. Wie wil, kan een laatste groet brengen in funerarium Viaene-Vinckier in de Kortrijksestraat 16 in Ardooie of op het online rouwregister www.viaenevinckier.be.