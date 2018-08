Opvang ontfermt zich over 64 papegaaien van kweker zonder vergunning 11 augustus 2018

02u26 0 Ardooie De 64 papegaaien die woensdag in beslag werden genomen door de politiezone Regio Tielt en de diensten Dierenwelzijn van de Vlaamse en Federale overheid verblijven voorlopig in Nally's papegaaienopvang in Oedelem.

"De dieren zaten allemaal in kleine kooien in een donkere loods in Ardooie", vertelt Nathalie Lyncke van de papegaaienopvang. "Hij had ze wel nog maar pas 's nachts verhuisd. Ik vermoed dus wel dat iemand hem getipt had dat de politie zou langskomen. Van alle papegaaien zitten er vier heel zeldzame tussen. Wat met hen zal gebeuren, weet ik nog niet. De andere papegaaien kunnen allemaal geplaatst worden bij vogelliefhebbers. Iedereen die wil kan op zaterdagnamiddag langskomen om een vogel te adopteren. Enkele papegaaien gaan ook naar een kweekprogramma in Panama. Daar worden ze in kooien in de natuur gehouden en is het de bedoeling dat de jongen van die vogels terug in de vrije natuur belanden." De vogelhouder uit Ardooie was vooral niet in orde met zijn milieuvergunning en handelsregister. Onder de papegaaien zaten ook beschermde diersoorten die niet zomaar in ons land mogen gehouden en verkocht worden. (AHK)