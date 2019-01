Oppositiepartij SamenPlus trekt nu ook naar Raad voor Verkiezingsbetwistingen Sam Vanacker

26 januari 2019

21u18 0 Ardooie De politieke chaos rond het voorzitterschap van de Ardooise gemeenteraad is een versnelling hoger geschakeld. Nu trekt ook oppositiepartij SamenPlus naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Volgens lijsttrekker Kimara Goethals kan het niet dat een partij twee voordrachtsakten voor het voorzitterschap van de gemeenteraad indient.

Nadat gewezen Groep 81-schepen Chantal Vande Vyvere een advocaat onder de arm nam en de geldigheid van de voordrachtsakten voor het voorzitterschap van de gemeenteraad in twijfel trok, werd er op 16 januari een extra gemeenteraad belegd in Ardooie. Op die speciale raad waren er drie kandidaat-voorzitters, met name Chantal Vande Vyvere, Hein Defour (Groep82) en Kimara Goethals (SamenPlus). De kandidatuur van Vande Vyvere werd toen onontvankelijk verklaard omdat er gefotokopieerde handtekeningen op haar document stonden. Hein Defour (Groep81) haalde het uiteindelijk op stemmen van Goethals. Vande Vyvere liet daarop prompt weten dat ze naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen zou stappen.

Nu doet Kimara Goethals dus hetzelfde. “Er zijn twee voordrachten van eenzelfde partij gebeurd en dat mag wettelijk gesproken niet. Gemeenteraadsleden die twee voordrachtsaktes ondertekenen, doen dat dus niet zonder risico. Als wij bij de Raad van verkiezingsbetwistingen gelijk halen, betekent dit dat er maar één ontvankelijke voordracht is gebeurd, namelijk die van mezelf. Gemeenteraadsleden die zowel de voordracht van Hein als die van Chantal hebben getekend riskeren dat ze geen uitvoerend mandaat meer mogen uitoefenen en niet meer mogen zetelen in intercommunales of adviesraden.”

Erg verdacht dat geen enkele schepen, noch de burgemeester de voordacht van hun partijgenoot Hein Defour heeft getekend. Vermoedelijk waren zij op de hoogte van het risico en lieten ze dus de gemeenteraadsleden de spreekwoordelijke kogel opvangen.” Kimara Goethals

“In die zin is het erg verdacht dat geen enkele schepen, noch de burgemeester de voordacht van Hein Defour heeft getekend. Vermoedelijk waren zij op de hoogte van het risico en lieten ze dus de gemeenteraadsleden de spreekwoordelijke kogel opvangen. We betreuren hoe dit allemaal verloopt. We begrijpen niet dat dit zover moest komen, maar we vertrouwen erop dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen deze zaak grondig zal behandelen.”

Burgemeester Karlos Callens (Groep81) was zaterdagavond niet bereikbaar voor een reactie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.