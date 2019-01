Ongezien eerbetoon aan betreurde ‘Juf Lucrèce’: 16 deelnemers op de 100 kilometer tegen kanker, Al 500 inschrijvingen voor Urban Run Sam Vanacker

27 januari 2019

16u26 0 Ardooie Ardooie loopt voor het tweede jaar op rij warm voor Kom Op Tegen Kanker. Wat vorig jaar begon als een eerbetoon aan de betreurde schooljuf Lucrèce Verhelle, is inmiddels uitgegroeid tot een evenement van formaat. Op 8 februari is er een nieuwe Urban Run gepland en op 24 maart lopen maar liefst zestien Ardooienaars mee met de 100-kilometer run van Kom Op Tegen Kanker.

Het verhaal van Team Lucrèce begint bij Siegfried, Heleen en Laurien Feys, die op 13 september 2016 hun moeder verloren aan kanker. Lucrèce Verhelle was bijzonder graag gezien in de gemeente. Zoon Siegfried besliste later om, bij wijze van eerbetoon, samen met zijn zussen en schoonbroer mee te lopen met de jaarlijkse 100 kilometer Tegen Kanker in Antwerpen. Tijdens dat evenement leggen vier lopers elk respectievelijk 40, 30, 20 en 10 kilometer af. Klein probleem: er moest 2.500 euro inschrijvingsgeld verzameld worden. Dus ging Siegfried aankloppen bij de oud-collega’s van zijn moeder in GVB De Boomgaard. Zo ontstond het idee voor een Urban Run. Het evenement nam een vliegende start en 20 januari 2018 trokken bijna 1.000 Ardooienaars de loopschoenen aan, goed voor een opbrengst van maar liefst 11.000 euro, een pak meer dan de verhoopte 2.500 euro.

Straks veel Ardooienaars in Antwerpen

“Dat heeft al onze verwachtingen overtroffen”, vertelt Siegfried. “Ruim voldoende om eigenlijk vier ploegen in te schrijven voor de 100 kilometer. Dus dat hebben we dit jaar ook effectief gedaan. Vorig jaar waren we dus met vier. maar door de enorme steun die we sindsdien kregen beslisten we om een stapje verder te gaan. Heel veel vrienden en sympathisanten willen meelopen. Zelfs als er iemand geblesseerd raakt, hebben we nog wat reserve klaar staan. Ardooie zal straks in Antwerpen heel goed vertegenwoordigd zijn. We gaan proberen om met alle zestien tegelijk over de meet te lopen. Het wordt erg emotioneel. Allemaal deelden we in het leed dat kanker kan veroorzaken.”

Een van de twaalf nieuwe lopers is Heidi Dedeyger (49). Ze vertelt hoe ze haar echtgenoot in 2017 verloor aan kanker. Wim Cordier werd net geen 44. “Wim heeft drie jaar keihard gevochten tegen de ziekte. Alles, àlles heeft hij gegeven. Altijd bleef hij positief, altijd bleef hij lachen. Elke dag die we samen hadden, was een geschenk. Dit klinkt misschien vreemd, maar het is bijna alsof kanker alleen mensen met een groot hart treft. Juf Lucrèce was ook zo iemand. Zich altijd om anderen bekommeren en hun eigen problemen op de achtergrond zetten. En leven alsof ze onsterfelijk zijn. Elke stap die ik ga lopen, is voor Wim en voor zijn lotgenoten. Wat is tien kilometer afzien in vergelijking met de helse strijd die kankerpatiënten moeten leveren?”

Al 500 voorinschrijvingen

Wie Siegfried, Heidi en de andere veertien dapperen van Team Lucrèce wil steunen, moet op zaterdag 9 februari in Ardooie zijn voor de tweede editie van de Urban Run. Die belooft nu al een enorm succes te worden. “Op dit moment zijn er al 500 voorinschrijvingen”, weet Rika Depreiter van GVB De Boomgaard, de school die samen met het IHKA de organisatie van de Run op zich neemt. “Vorig jaar hadden we op dit moment 80, dus dat belooft veel goeds. Het parcours is gedeeltelijk gewijzigd maar blijft geheim. Wel kan ik verklappen dat het met 4,2 kilometer toch een kleine kilometer langer is dan vorig jaar.”

Inschrijven voor de Urban Run kan via www.gvbdeboomgaard.be, via www.ihka.be of via de facebookpagina ‘100km run - team Lucrèce’. De kinderen kunnen starten vanaf 15 uur, volwassen lopers en wandelaars vanaf 16 uur. Start en aankomst situeren zich op de domeinen van De Boomgaard en het IHKA. De lopers betalen de dag zelf een vrije bijdrage als inschrijvingsgeld. We zijn alvast benieuwd hoeveel Ardooise teams er in 2020 meelopen met de 100 kilometer Run.