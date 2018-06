Ongeval door losgekomen band 15 juni 2018

Een 80-jarige vrouw uit Ardooie is woensdagmiddag lichtgewond geraakt bij een bizar ongeval in de Oostendesteenweg in Ichtegem. C.G. zat als passagier in de wagen van G.G. (74) toen hij richting Torhout reed en plots bruusk moest remmen voor een losgekomen band die op de rijweg richting zijn wagen rolde. Hij kon die ontwijken maar twee losgekomen bouten van de band sprongen tegen zijn voorruit, die barstte. De vrouw raakte lichtgewond. Ze ging zelf haar dokter raadplegen. (JHM)