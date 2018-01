Onderkoelde vrouw uit het water gehaald 23 januari 2018

Op het provinciaal domein 't Veld in Ardooie hebben enkele wandelaars gisterennamiddag een vrouw gered die om nog onbekende reden in het water was terechtgekomen. Dat gebeurde in de buurt van de uitkijkhut.





"Een man slaagde erin haar met een lange stok dichter bij de rand te trekken", zegt een vrouw die uiteindelijk hielp om het slachtoffer uit het water te halen.





Weinig later arriveerden de hulpdiensten. Zij konden met hun voertuigen tot aan de cafetaria De Keunepupe rijden. Op het ogenblik van de interventie waren er, gezien het mooie winterweer, tientallen wandelaars op het provinciaal domein. De onderkoelde vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. (VHS)