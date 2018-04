OC De Tassche opent op 1 juli 09 april 2018

De bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in De Tassche in Ardooie is de laatste fase ingegaan.





Halfweg deze maand start ook de aanleg van de omgeving. De werken moeten eind juni helemaal afgewerkt zijn en vanaf 1 juli kan het nieuwe ontmoetingscentrum gebruikt worden. (CDR)