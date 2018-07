Nieuwe truitjes voor wielerploeg Skumforel'n 25 juli 2018

De leden van de wielerploeg van de Skumforel'n bliezen verzamelen in hun lokaal, café In de zwaan in Koolskamp. Ze kwamen er bijeen om hun gloednieuwe wielertruitjes voor te stellen.





(CDR)