Nieuwe sportraad voorgesteld CDR

05 februari 2019

Een nieuwe legislatuur betekent een nieuwe sportraad in Ardooie. Die werd voorgesteld in OC ’t Hofland. De komende jaren zullen Katty Derammelaere, Ludwine Devriese, Marijke Vandermeulen, Guy Defour, Jochen Demeyere, Noël Vermeulen, Joris Vandewynckele , Jo Herman, Mario Olivier, Top Vanelslander, Guy Uyttenhove, Jan Maeseele, Geert De Batselier, Kris Christaene en Paul De Deygere zich samen met sportschepen Terry Callens (Groep 82) buigen over de sport- en recreatieaangelegenheden en de bijhorende infrastructuur.