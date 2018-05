Nieuw ontmoetingscentrum opent deuren OUDE ZWEMKOM WORDT GESLOOPT IN NAJAAR CHARLOTTE DEGEZELLE

24 mei 2018

02u45 0 Ardooie Net geen drie jaar nadat een brand de parochiekerk op de Tassche verteerde, wordt op 1 juli het nieuwe ontmoetingscentrum (OC) geopend op die locatie. De oude zwemkom, die dienstdeed als ontmoetingsplek, wordt in het najaar gesloopt.

Het hart van de wijk De Tassche, op het kruispunt van de Spanjestraat en de Roeselaar-sestraat, krijgt een compleet nieuw gezicht. In februari 2009 brandde het Haïticentrum, de houten barak achter de kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, af. In augustus 2015 ging ook de kerk zelf, gebouwd in 1967-1968 en ontwijd in 2014, in vlammen op. En straks wordt nu ook de oude zwemkom met de grond gelijk gemaakt. "Die werd net als de kerk in de tweede helft van de jaren 60 gebouwd", weet burgemeester Karlos Callens (Groep 82). "Pastoor Jules Carron ronselde centen voor de bouw van zowel de kerk als de zwemkom. Die laatste was tot zo'n 35 jaar weer in gebruik als zwembad. Sindsdien dient de oude zwemkom als ontmoetingscentrum. De laatste jaren werd deze nog maar sporadisch gebruikt, vooral door de kaarters van Neos."





Sloopvergunning

Het gebouw ligt er al geruime tijd verloederd bij en de gemeente vroeg nu een sloopvergunning aan. "Het is de bedoeling om de oude zwemkom dit najaar af te breken", zegt de burgemeester. "De vrijgekomen grond willen we deels benutten als groenzone, de rest als bouwgrond."





Maar voor het oude ontmoetingscentrum met de sloophamer kennismaakt, wordt het gloednieuwe OC De Tassche geopend. Door de brand in de kerk was de gemeente, die de ontwijde kerk aanvankelijk wou transformeren tot trefpunt, genoodzaakt om een nieuwbouw te realiseren. "Het blijft heel jammer dat we de kerk niet konden ombouwen", zucht Callens. Maar na de brand stonden enkel nog enkele buitenmuren recht. Na de sloop van die restanten in mei 2016, startten de nieuwbouwwerken in februari 2017. "Tegen de opening op 1 juli, waarbij de plaatselijke verenigingen voor de nodige omkadering zorgen, moet het nieuwe ontmoetingscentrum helemaal klaar zijn."





Klokkentoren

De nieuwbouw bestaat uit twee niveaus. In het hoogste bouwblok vormt een polyvalente zaal van 250 vierkante meter de kern van de bouw. In het andere stuk zijn een berging, koelcel, bar en keuken, sanitair, een vestiaire en een vergaderzaal van 50 vierkante meter ondergebracht. De inkomhal is aan de buitenkant voorzien van een luifel waar je kan schuilen voor de regen. De ingang situeert zich aan de kant van de frituur en nog aan die zijde wordt het straks zalig vertoeven op een zonnig terras. Enige element dat nog herinnert aan vroeger is de oude gietijzeren klokkentoren.