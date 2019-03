Nieuw internaat, schoolrestaurant en sportzaal voor IHK, De Boomgaard en Internaat Oost CDR

29 maart 2019

13u35 0 Ardooie De secundaire school Instituut Heilige Kindsheid (IHK), de lagere school De Boomgaard en Internaat Oost krijgen samen een huursubsidie van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits om twee nieuwe gebouwen met drie functies te realiseren: een internaat, een schoolrestaurant en een sportzaal.

15 scholen in West-Vlaanderen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits jaarlijks samen ruim 1 miljoen euro huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren. Ook een gezamenlijk dossier van IHK, De Boomgaard en Internaat Oost valt financieel in de prijzen. Zij krijgen een huursubsidie van 173.523,97 euro die ingaat vanaf 2021 en loopt over een periode van 18 jaar. Die centen moeten het mogelijk maken om een nieuwbouwproject van 2.890 vierkante meter te realiseren. “Samen willen we het nieuwe hart van de school realiseren: een warme thuis op school voor onze internen, een polyvalente sportzaal en een plaats waar leerlingen elke middag kunnen genieten van een op school bereide warme maaltijd”, reageren de directies.

Concreet worden er twee nieuwe gebouwen gerealiseerd. Het eerste bevat een schoolrestaurant met zitplaatsen voor minimum 350 leerlingen en een volledig uitgeruste warme keuken voor minstens 500 middagmalen en de maaltijden van zo’n 50 internen. Het nieuwe schoolrestaurant zal ten dienste staan van de basisschool, het secundair en het internaat. Daarnaast zal het gebouw ook een sportzaal bevatten voor het basisonderwijs die tegelijk voor het internaat en externen beschikbaar wordt. Het tweede gebouw wordt een nieuw internaat voor kleuters, lagere school en leerlingen secundair onderwijs. Deze nieuwbouw zal de concrete organisatie en de werking van het internaat sterk verbeteren en de begeleiding van de internen, zowel kleuters, lagere school, secundair en leerlingen van het buitengewoon onderwijs, versterken en optimaliseren.