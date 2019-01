Net aangestelde SAR gaat voor kwalitatieve en aangepaste woningen voor elke senior CDR

07 januari 2019

13u45 0 Ardooie Op het gemeentehuis is de nieuwe Gemeentelijke Seniorenadviesraad Ardooie-Koolskamp (SAR) aangesteld. Kersvers voorzitter is Marleen Lepla, tot eind vorig jaar nog schepen van seniorenbeleid en OCMW-voorzitter. Opmerkelijk: de aanstelling gebeurde in de afwezigheid van Lepla haar opvolger als schepen aangezien nog niet bekend is wie die bevoegdheid opneemt.

Op vandaag is 30% van de inwoners van Ardooie en Koolskamp minstens 60 jaar. Volgens de prognoses stijgt dit percentage tegen 2025 naar 33% of een derde van de bevolking. De kersverse SAR, met vertegenwoordigers van alle seniorenverenigingen en de rusthuizen, is alvast van plan ervoor te zorgen dat het gemeentebestuur rekening houdt met die bevolkingsgroep. De SAR telt vijf nieuwe gezichten waarbij ook voorzitter Marleen Lepla die vorig jaar zelf nog deel uitmaakte van het bestuur als schepen van seniorenbeleid maar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober niet meer opkwam voor Groep 82. “Toen het dagelijks bestuur van de SAR me vorig jaar vroeg als kandidaat voor het voorzitterschap heb ik even bedenktijd gevraagd”, reageert ze. “Ze zagen me als brug tussen het beleid en de SAR. Uiteindelijk heb ik toegezegd. De senioren verdienen de nodige inspraak en aandacht in Ardooie. Ik heb bovendien ook al laten weten aan m’n ex-collega’s van het schepencollege dat ik het hen niet makkelijk zal maken. ”

Opmerkelijk tijdens de installatievergadering was alvast de afwezigheid van de nieuwe schepen bevoegd voor seniorenbeleid. “We kregen nog geen naam door van wie Marleen opvolgt als schepen voor seniorenbeleid en konden die dus gewoon niet uitnodigingen”, weet secretaris Renaat Lemey.

De SAR heeft alvast vijf speerpunten klaar die ze graag behandeld zien door het gemeentebestuur tijdens de nieuwe legislatuur. “Dit jaar focussen we op kwalitatieve en aangepaste woningen voor elke senior”, aldus Marleen. “Het thema komt alvast aan bod tijdens de seniorenweek in oktober.” Andere speerpunten zijn het wegwerken van hindernissen op vlak van mobiliteit en gebruik van openbare gebouwen, het verminderen van armoede en kwetsbaarheid bij ouderen, buurten blijvend in beweging brengen en investeren in een volwaardig zorgcontinuüm, van ondersteuning aan huis tot residentiële ouderenzorg.