N-VA wil veiliger fietsverkeer in Brugstraat 14 juni 2018

N-VA Ardooie trekt aan de alarmbel inzake de verkeersveiligheid in de Brugstraat. Met een groot zone 30-bord manen ze de automobilisten aan hun snelheid aan te passen.





"De Brugstraat is het ultieme Ardooise pijnpunt op vlak van fietsveiligheid", duidt Steven De Wulf. "Het is een drukke centrumstraat te midden de schoolomgeving waar geen fietspad is, tweerichtingsverkeer geldt en waar Lijnbussen mekaar kruisen. Maar de straat is veel te smal hiervoor. Wij pleiten voor de invoering van eenrichtingsverkeer, tussen de Blekerij- en de Eeckhoutstraat, het schrappen van de parkeerplaatsen, het ontdubbelen van de buslijn en markeringen op de weg dat hier een zone 30 geldt. Op die manier zullen veel fietsers, die nu de Brugstraat mijden, toch vlot door het centrum kunnen fietsen. Ook kan het zeker geen kwaad om regelmatig controles uit te voeren."





(CDR)