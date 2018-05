N-VA bezorgd over gebrek aan buurtwinkels 22 mei 2018

De N-VA van Ardooie wil dat er een subsidie komt voor wie een buurtwinkel uitbaat in Koolskamp. "In Ardooie is er voldoende aanbod, maar in Koolskamp is het een heel ander verhaal. Er zijn nauwelijks nog voedingswinkels", zegt N-VA-ondervoorzitter Steven De Wulf. "Niet iedereen is echter even mobiel, terwijl buurtwinkels ook een belangrijke maatschappelijke rol hebben en de sociale cohesie ten goede komen. Daarom stellen we voor dat er een subsidie komt van 750 euro om de uitbating van een bakkerij, slagerij, kaaswinkel, viswinkel, groentewinkel of superette te stimuleren. Grote winkels, ketenfilialen en nachtwinkels komen niet in aanmerking." Het voorstel zal worden besproken op de eerstvolgende gemeenteraad. (SVR)