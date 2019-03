Muziekbank steunt 13 West-Vlaamse projecten die focussen op muzikale ontwikkeling bij kwetsbare jongeren CDR

25 maart 2019

14u03 0

Streekfonds West-Vlaanderen steunt via de Muziekbank 13 West-Vlaamse projecten waarbij ‘muziek’ de basis vormt om kansarme kinderen en/of jongeren te bereiken, te ondersteunen en te versterken. In totaal werden er 32 projecten ingediend waarvan een onafhankelijke jury er 13 heeft weerhouden voor financiële steun. De projecten werden afgelopen weekend voorgesteld in Cultuurkapel de Schaduw in Ardooie tijdens een concert van The Antler King dat in kader van de Warmste Week per opbod werd ‘verkocht.’ In totaal werd er 32.500 euro toegewezen. Die financiële steun is mogelijk dankzij de opbrengst van verschillende fondsenwervingsacties. Zo wordt er jaarlijks op het Buskerpodium van het Streekfonds op Festival Dranouter geld ingezameld voor de Muziekbank en zijn er verschillende acties ten voordele van de Muziekbank tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. Verder wordt de Muziekbank gesteund door Rotary Club Kortrijk-Groeninge en verschillende particuliere schenkers.

In de Mandelstreek worden drie projecten gesteund: Crea Thera International vzw di met Beats, Words & Moves die in Wingene en Roeselare laagdrempelige muziektherapeutische theaterworkshops voor kinderen en jongeren in opvangcentra, basisscholen en Okanklassen aanbiedt, Ten Bunderen Sint Idesbald BUSO uit Moorslede die muziekateliers voor kinderen met ASS organiseert en vzw Groep Intro - Onze Kinderen uit Roeselare die via het project Telex Telex instrumenten reviseren en instrumenten aankopen voor muziek-en bewegingsworkshops.