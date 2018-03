Mountainbiketochtje met vader fataal voor Nicolas (21) SPORTIEVE ZOON BEZWEKEN AAN HARTFALEN HANS VERBEKE & LIEVEN SAMYN

30 maart 2018

02u36 0 Ardooie Tijdens een mountainbiketochtje met zijn vader in de Ardennen is Nicolas Haspeslagh (21) uit Ardooie plots overleden. De jongeman zeeg in de bossen plots neer en overleed ter plaatse. Nicolas was een telg uit de succesvolle Haspeslaghfamilie rond diepvriesgroentenbedrijf Ardo.

Samen met vader Xavier trok Nicolas er zondag met de mountainbike op uit voor een tochtje in de bossen rond hun buitenverblijf in de Ardennen. Plots, zonder aanwijsbare oorzaak, zakte de jongeman in elkaar. Vader Xavier en enkele toevallige passanten probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Een hartfalen werd hem fataal, zo bleek in het ziekenhuis van Luik.





Levensgenieter

Zijn plotse overlijden is een fikse klap voor ouders Xavier en Christine, zus Justine (23) en broer Louis (24). "Nicolas was een echte levensgenieter", klinkt het bij mama Christine. "Opgewekt, slim, knap, door iedereen graag gezien, dierenvriend en gepassioneerd jager zoals wij allemaal."





Nicolas was laatstejaarsstudent handelswetenschappen aan de KU Leuven en senior in het presidium van de Leuvense studentenvereniging Moeder Izegemse, die vooral Zuid-West-Vlaamse studenten uit Leuven verenigt. "Hij had overal veel vrienden", vervolgt Christine. "Hij volgde handelswetenschappen omdat hij goed wist wat hij wilde: bij ons in de zaak (diepvriesopslagbedrijf Stockhabo in Moeskroen) komen werken. Zijn schoolpunten waren steeds in orde, niet té veel, maar altijd genoeg."





Sportief

Niemand zag het plotse overlijden van Nicolas aankomen. "Hij was de sportiefste van de drie kinderen", aldus Christine. "Hij fietste, speelde padel, minivoetbalde met zijn studentenclub. Nooit waren er problemen opgedoken. En nu plots...meteen gedaan. We denken nog altijd dat hij plots opnieuw zal opduiken aan het raam en zal zeggen dat het een grapje was... Ons leven is voor een deel gebroken."





Nicolas maakte deel uit van de ondernemersdynastie van succesvolle Haspeslaghs. Grootvader Edouard stichtte in de jaren zeventig diepvriesgroentenbedrijf Ardo, dat na de fusie met Dujardin Foods van broer Richard in 2014 het grootste diepvriesgroentenbedrijf van Europa werd. In de raad van bestuur van Ardo zetelen vandaag naast Nicolas' vader Xavier ook diens broers Jan, Bernard en Ignace en neven Paul, Philippe en Marc. De ouderlijke woning van Nicolas staat letterlijk in de schaduw van de hoofdvestiging van het bedrijf in de landelijke Wezestraat in Ardooie.





De begrafenisplechtigheid is gepland op zaterdag 31 maart om 11 uur in de Sint-Martinuskerk in Ardooie. Voor een stil moment kan je vandaag nog bij funerarium Viaene-Vinckier in de Kortrijksestraat in Ardooie terecht. Of je kan iets in het online rouwregister schrijven op www.viaenevinckier.be.