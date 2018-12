Miss België-kandidate Emily Van Eeckhoutte organiseert eetfestijn CDR

04 december 2018

12u03 1

Emily Van Eeckhoutte (19) veroverde eerder al het kroontje van Miss West-Vlaanderen. Op 12 januari weten we of de Ardooise schone er ook in slaagt de titel van Miss België te veroveren. In aanloop naar de verkiezing organiseert de studente Handelswetenschappen nog een eetfestijn in evenementenhal De Ark in de Melkerijstraat. Op het menu staan kip aan ’t spit met frietjes en groentjes. Volwassenen betalen 17,50 euro, kinderen jonger dan 12 jaar 10 euro. Kaarten bestellen en meer info op 0474/47.37.50 of via mariovaneeckhoutte@hotmail.com.