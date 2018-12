Michèle Cuvelier praat Warmste Week aaneen CDR

03 december 2018

De Ardooise Michèle Cuvelier is voorgesteld als één van de drie presentatoren die straks de Warmste Week van Studio Brussel aan elkaar zal praten. Van 18 december tot kerstavond strijkt Music for Life neer in Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Michèle zal er samen met Eva De Roo en Otto-Jan Ham non-stop radio maken onderhet motto ‘iedereen zorgt voor iedereen’.

Cuvelier groeide op in Ardooie, waar haar familie nog steeds woont. Zelf verkaste ze enkele jaren terug richting Brussel. In het voorjaar van 2015 deed ze mee aan Studio Dada, een project van Studio Brussel waarbij de radiozender op zoek ging naar nieuw radiotalent. Haar eerste radio-ervaring deed ze op als presentatrice van Nightcall en als verkeersmeisje. Sinds september 2015 presenteert ze het programma Zender op Studio Brussel. In 2016 kwam hier ook De Maxx bij. Onlangs liet Michèle nog van zich spreken toen ze tijdens De Slimste Mens ter Wereld de hoogste score ooit behaalde.