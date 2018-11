Meer klaprozen dan 'wafelkes' op Sint-Maarten VIJF WAGENS IN STOET IN TEKEN VAN WAPENSTILSTAND CHARLOTTE DEGEZELLE

12 november 2018

02u21 0 Ardooie Zo'n 7.000 toeschouwers woonden zaterdagavond een bijzondere editie van de Sint-Maartensstoet bij. Aan de vooravond van de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand stond de stoet deels in het teken van de Groote Oorlog. Een derde van de deelnemende wagens beeldde een oorlogstafereel uit.

Naar aanleiding van de herdenking van de Wapenstilstand precies 100 jaar geleden stonden afgelopen weekend veel plechtigheden op de agenda. Ook in Ardooie. Daar startte de herdenking al daags voordien, met de Sint-Maartensstoet. Het Sint-Maartenscomité had aan de deelnemers gevraagd om de stoet deels in een oorlogskleedje te gieten.





Rode Baron

De oproep kreeg veel navolging. In totaal trokken 15 wagens door de straten, waarvan er vijf meer dan een knipoog waren naar de Groote Oorlog. Bovendien stapte op kop van de stoet de doedelzakband Field Marshal Haig's Own Pipes and Drums. Vriendenclub Deftig Etablissement bracht een duidelijke boodschap met hun wagen: Nooit meer oorlog. "We vonden de oorlog niet het makkelijkste thema om mee aan de slag te gaan, maar het is wel een mooi gebaar en bovendien nu echt het moment", vertelt voorzitter Bart Vergote. "We bouwden een tank, een uitkijktoren met een zoeklicht, een ziekenboeg voor de gewonde soldaten en maakten klaprozen om uit te delen aan de mensen." De Bende van Ellende toonde de crash van Manfred 'De Rode Baron' von Richthofen, de meest legendarische piloot uit de Eerste Wereldoorlog ,en bracht een tank mee die ze Karlos hadden gedoopt. "Nog voor het comité zelf met het oorlogsthema kwam aandraven, wilden wij hier graag iets rond doen", duidt Stijn Degrendel. "We deden zelfs speciaal wat opzoekingswerk omdat wat we uitbeelden ook moest kloppen, uit respect. Met de naam van onze tank verwijzen we naar de recente verkiezingen, want burgemeester Karlos Callens blijft het lokale stemmenkanon."





Honderd jaar Gilde

Ook de Landelijke Gilde van Ardooie trok alle registers open en voerde heel wat personages op in de stoet, zoals notabelen die de Wapenstilstand ondertekenden, krantenjongens die dat goeie nieuws bekendmaakten en verpleegsters die gewonde soldaten verzorgden. "Onze vereniging bestaat dit jaar ook net 100 jaar", zegt Saskia Lietaert.





"De toenmalige leden mochten dus direct de Bevrijding vieren. Die sfeer willen we weergeven." Ook de toeschouwers apprecieerden het oorlogsthema. "Sint-Maarten is de Ardooise hoogdag. Dan is er feest in het dorp. Honderd jaar geleden was er ook reden om te feesten, dus is het mooi dat men beide combineert", oordeelt Petra Delbeke. Ook gisteren stonden tal van herdenkingsactiviteiten op de Ardooise kalender. Van expo's over de voorstelling van het bevrijdingsbier 'Flanders Poppies' door de Bierbutlers en de vredesroep door belleman Donald Debel op vraag van de Britse koningin.