Maximus roept Ardooienaars op mee te werken aan videoclip CDR

07 december 2018

Yannick -Maximus- Uyttenhove heeft vorige maand een lied over zijn geboorteplaats Ardooie gelanceerd. Hij bezingt onder meer café OPCD, burgemeester Karlos Callens en Laura Lynn. Momenteel maakt hij ook werk van een videoclip bij het nummer. Hiervoor roept hij de hulp in van alle Ardooienaars. Hij vraagt hen om korte, creatieve filmpjes te maken van minimum drie seconden waar hij dan een compilatie van zal maken. Ondertussen heeft hij al 414 filmpjes binnen. Niet alleen uit Ardooie, maar zelfs uit Griekenland, Polen, de Verenigde Staten, Canada, Zweden, Australië, Slowakije,… Insturen kan nog tot 24 december via ardooierules@gmail.com.