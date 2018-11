Maximus bezingt jeugdliefde Laura Lynn ODE AAN ARDOOIE MET OPVALLENDE ONTBOEZEMING CHARLOTTE DEGEZELLE

09 november 2018

02u26 4 Ardooie Een ode aan z'n thuisgemeente. Zo noemt Yannick Uyttenhove (41), beter bekend onder z'n artiestennaam Maximus, z'n gloednieuwe plaat 'Ardooie'. Al zingend maakt hij een nostalgische trip door het verleden en verklapt hij dat Laura Lynn niet alleen z'n buurmeisje, maar ook z'n allereerste vriendinnetje was.

Frituur Pascal, café OPCD, Ardovries, Karlos Callens,... Het zijn allen Ardooise monumenten waar Yannick Uyttenhove met plezier aan terugdenkt. Uyttenhove is geboren en getogen in Ardooie, maar woont sinds 2003 in het Gentse. Hij maakt muzikaal het mooie weer als Maximus, maar was ooit bassist Luka Bloom, Garland Jeffreys, Racoon, Trixie Whitley en Novastar. "Het is Joost Zwegers van Novastar die jaren geleden, toen hij naar Ardooie kwam repeteren, al voorspelde dat ik ooit een nummer over Ardooie zou maken", vertelt Yannick. "Ardooie staat voor mij synoniem met rust, thuiskomen en nostalgie. Het is de plaats waar ik opgegroeid ben en waar ik mezelf ooit nog wel naartoe zie terugkeren." Het nummer Ardooie maakt al langer deel uit van de setlist van Maximus. "Ik heb het nummer in 10 minuten geschreven, en sinds februari breng ik het live. Op de één of andere manier is het een nummer waar het publiek helemaal gek op is. Ik moest het dus wel op plaat zetten. Gisteren (woensdag nvdr.) zette ik het online en de reacties zijn super. Ik kreeg zelfs van de dame van het hoofdkantoor van Spotify in Stockholm te horen dat ze Ardooie graag wil bezoeken als ze naar België komt. Ardooie, en m'n nummer, doet op de één of andere manier iets met mensen. Nu hoop ik wel dat het nummer op de radio wordt gedraaid." Tekstueel is het nummer vooral interessant voor wie Ardooie enigszins kent.





Veel respect

Maar één fragment (zie kader) springt in het oog. Het allereerste vriendinnetje van Yannick blijkt niemand minder dan schlagerkoningin Laura Lynn te zijn. "Als kinderen van een jaar of acht speelden we als verre buren regelmatig samen", vertelt hij. "Hand in hand trokken we eropuit en we noemden elkaar heel goeie vriendjes. Mijn verwijzing naar Laura, of Sabrina Tack zoals ik haar kende, is zeker niet lacherig bedoeld. In tegendeel, ik heb enorm veel respect voor haar, want ze is erin geslaagd een stevige carrière uit te bouwen. We hebben mekaar al dik 30 jaar niet meer gezien, maar 't zou super zijn mochten we ooit samen iets kunnen doen op muzikaal vlak." Laura Lynn is gecharmeerd door het nummer van Yannick. "Leuk dat er een liedje over mijn dorp gemaakt is, waarin bovendien ook over mij gezongen wordt. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik herinner me enkel zijn naam, maar meer ook niet", lacht ze. "Toch wens ik hem veel succes met zijn carrière!"





Maximus aan het werk zien, kan op 22 december in de Tieltse Europahallen inhet voorprogramma van 't Hof van Commerce. Op 16 februari 2019 treedt hij op in Ardooie, in café OPCD. 'Ardooie' beluisteren kan via soundcloud.com/maximusmusik/ardooie.