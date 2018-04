Massaal afscheid van Nicolas (21) JONGEMAN DIE STIERF TIJDENS MOUNTAINBIKETOCHT, BEGRAVEN LIEVEN SAMYN

03 april 2018

02u28 0 Ardooie In Ardooie hebben zo'n 2.000 aanwezigen zaterdagmiddag afscheid genomen van Nicolas Haspeslagh (21). De jongeman kwam vorig weekend om het leven na een hartfalen tijdens een mountainbiketochtje met zijn vader in de Ardennen.

Al een uur voor de begrafenis stond op het Markt- en Polenplein een lange rij wachtenden aan te schuiven om de kerk binnen te geraken. Onder meer topchef Peter Goossens van 't Hof van Cleve kwam een laatste groet brengen. Verder veel rouwenden uit de Zuid-West-Vlaamse bedrijfswereld en een pak vrienden van Nicolas, de kleinzoon van Edouard Haspeslagh, de stichter van het diepvriesgroentenbedrijf Ardo. Hij studeerde handelswetenschappen en was senior van de Leuvense studentenvereniging Moeder Izegemse. Aan de kerkdeur en vooraan in de kerk prijkten tientallen bloemenkransen.





Jager

Als gepassioneerd jager werd de kist van Nicolas bij het begin van de plechtigheid met klaroengeschal naar voor gedragen door vrienden. Een eerste kippenvelmoment. Er zouden er nog volgen want tijdens de afscheidsviering namen ook zijn vriendin Camille, broer Louis (24), zus Justine (23) en uiteindelijk ook vader Xavier het woord.





"Alhoewel je groter was, bleef je mijn kleine broer", klonk het bij Justine. "Je wou altijd alles uittesten, was nergens bang voor. Je was een grote doorzetter en feesten kon je als de besten." "We leerden elkaar twee jaar geleden kennen in Leuven en beleefden de mooiste tijd van ons leven", vertelde vriendin Camille. "Je ging na een avondje stappen op de Grote Markt in Leuven al eens op je knieën. Trouwen, dat was voor over enkele jaren. Toch zal ik me voor altijd getrouwd met jou voelen."





"Je had zo'n goede humor en hield van de jacht, met respect voor het bos en de dieren. Je was een topbroer", aldus Louis. Twee studentenvrienden haalden nog enkele anekdotes op.





Op het einde van de viering nam ook vader Xavier nog het woord. Hij bedankte alle aanwezigen en iedereen die de voorbije week talloze steunbetuigingen stuurde. Hij probeerde tijdens de fatale mountainbiketocht nog zijn zoon te reanimeren en beleefde sindsdien een emotionele rollercoaster. Het lied van studentenvereniging Moeder Izegemse zorgde voor het sluitstuk van de plechtigheid, die met strijkers, piano en een live zangstem werd opgeluisterd.





Nicolas Haspeslagh was de zoon van Xavier Haspeslagh en zijn echtgenote Christine Bouckaert.





Xavier is op vandaag nog altijd een van de zeven familiale aandeelhouders van Ardo, het grootste diepvriesgroentenbedrijf van Europa en heeft zelf ook diepvriesopslagbedrijf Stockhabo in Moeskroen. Nicolas zou na zijn studies in de firma gaan werken.