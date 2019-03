Man krijgt 3 jaar cel voor brandstichting aan woning, wel vrijspraak voor brandbom tegen politiekantoor Siebe De Voogt

04 maart 2019

13u04 1 Ardooie Een 20-jarige man uit Ardooie heeft in de Brugse rechtbank drie jaar cel met uitstel gekregen voor een brandstichting bij de woning van een jonge moeder. G.D. werd wel vrijgesproken voor een brandbom die 2,5 jaar geleden tegen het politiekantoor werd geworpen.

Op 24 juni 2016 vonden in Ardooie twee feiten van brandstichting plaats. Tegen de gevel van het politiekantoor in de Stationsstraat ontdekte een interventieploeg van de politie rond 5 uur een zwarte roetplek op en een kapot bierflesje. Ondanks die molotovcocktail is er nooit een echte brand ontstaan. Eerder die nacht werd ook brand gesticht aan een huurwoning in de Watervalstraat. “Met benzine werd het tapijt aan de deur in brand gestoken en op de vensterbank gelegd, terwijl de bewoonster en haar 10-jarige dochtertje boven lagen te slapen”, sprak de procureur. “Een buurman merkte gelukkig het vuur op en kon het tapijt wegtrekken voor de vlammen konden overslaan naar de woning. Hij zag na de feiten twee mannen weglopen.”

Het onderzoek bracht de speurders naar een minderjarige en G.D. (20) uit Ardooie. Die eerste werd al berecht door de jeugdrechter. Met drie jaar cel met uitstel krijgt G.D. de minimumstraf. Voor de brandbom tegen het politiekantoor werd de twintiger vrijgesproken.