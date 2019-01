Man blijft in de cel na achtervolging van 60 kilometer, maar gaat in beroep Siebe De Voogt

11 januari 2019

14u53 0 Ardooie Een 41-jarige man uit Ardooie blijft in de cel na een wilde achtervolging van liefst 60 kilometer afgelopen weekend. Zijn advocate kondigde al aan in beroep te zullen gaan tegen de beslissing van de Brugse raadkamer.

Een motard van de politiezone Westkust zag Karl V. zaterdag kort voor het middaguur op het Europaplein in Oostduinkerke rijden. Omdat de uitlaat van z’n wagen op de grond hing, wilde de agent hem controleren. V. stoof er echter meteen vandoor. Hij gaf duidelijk aan niet te willen stoppen en toonde regelmatig zijn middenvinger aan de politie. Via Oostduinkerke reed de veertiger naar Nieuwpoort, waar hij de E40 opreed. Daar kregen verschillende ploegen van de lokale politie bijstand van hun federale collega’s. V. wist van geen ophouden en reed verder richting Brugge.

Hij nam de wisselaar van de E40 naar de E403 en kon uiteindelijk pas ter hoogte van Lichtervelde geklist worden na een aanrijding. Twee politiewagens sloten V. in en reden hem klem, na een achtervolging van liefst 60 kilometer. Tijdens z’n verhoor verklaarde hij gevlucht te zijn “wegens familiale problemen”. De man had ook gedronken. De onderzoeksrechter kon niet lachen met zijn fratsen en hield hem aan op verdenking van weerspannigheid. De raadkamer verlengde de aanhouding van V. vrijdagmorgen met een maand, maar zijn advocate kondigde al aan in beroep te zullen gaan. De KI in Gent buigt zich zo binnen twee weken opnieuw over het dossier.