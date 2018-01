Lopen als eerbetoon aan juf Lucrèce KINDEREN DOEN MEE AAN 100KM-RUN, COLLEGA'S ORGANISEREN URBAN RUN CHARLOTTE DEGEZELLE

02u50 0 Joke Couvreur Dochters Laurien en Heleen, zoon Siegfried en schoonzoon Tom Oosterlinck (l.). Ardooie Als eerbetoon aan Lucrèce Verhelle, jarenlang leerkracht in GVB De Boomgaard, lopen haar kinderen en hun partners, anderhalf jaar nadat ze overleed, op 18 maart de 100 km-run voor Kom op tegen Kanker. Om het nodige startgeld in te zamelen, organiseren de collega's van Lucrèce samen met het team van Instituut Heilige Kindsheid op 20 januari een urban run. "Mama zou dolenthousiast zijn over deze initiatieven", aldus dochter Laurien Feys.

De naam van Lucrèce Verhelle doet quasi bij elke Ardooienaar een belletje rinkelen. 40 jaar lang maakte ze deel uit van het lerarenkorps van GVB De Boomgaard, ze was actief binnen Turnclub Elastica, was pastoraal medewerkster, maar ook de liefhebbende mama van Siegfried (39), Heleen (36) en Laurien (31) Feys. Zij moesten op 13 september 2016 jammer genoeg afscheid nemen van hun moeder. "Mama was sinds juni 2015 met pensioen. Dat viel haar zwaar want de school was haar leven. Maar echt van haar pensioen heeft ze niet kunnen genieten. Amper vijf maanden later werd ze ziek. Een hersentumor", vertelt Laurien.





Anderhalf jaar na haar dood willen de kinderen van Lucrèce en hun partners graag hulde brengen aan de vrouw die ze was. "Siegfried maakte op WhatsApp plots een groepje met de naam '100 km-run' aan. Heleen haar frank viel niet onmiddellijk, maar ik had onmiddellijk door waar hij op doelde", gaat Laurien verder. De 100km-run voor Kom op tegen Kanker is een nieuw event naar analogie met de 1.000 kilometer die al jaarlijks door talloze teams gefietst wordt. De bedoeling is om met vier 100 kilometer te lopen ten voordele van kankeronderzoek. "Mama was zelf vrij sportief. Ze ging drie keer per week lopen en zelfs als ze ziek was, ging ze af en toe nog wandelen. We waren dan al snel akkoord dat Siegfried 40 kilometer zou lopen, m'n man Tom Oosterlinck (31) 30 kilometer, Heleen 20 en ik 10. Maar kort na de beslissing bleek ik zwanger. Siegfrieds vrouw Inne Vancoille (36) neemt mijn plaats in, terwijl ik teken voor de mentale steun."





Joke Couvreur Lucrèce Verhelle.

Zorgteam

Maar om te kunnen deelnemen moet 2.500 euro betaald worden. Hiervoor springen Lucrèce haar collega's in de bres. "Met enkele collega's en vriendinnen van Lucrèce vormden we tijdens haar laatste maanden een zorgteam dat samen met haar kinderen heel vaak op bezoek ging, bleef slapen,... Het leek ons leuk om als Boomgaardteam Lucrèce op onze manier te herdenken en zo haar kinderen te steunen", vertelt juf Rika Depreiter. "We spraken ook onze collega's van IHKA aan. Zij verloren de afgelopen jaren twee collega's, Isabel Moeneclaey en Greet Vanthomme, en leerling Atreyu Bral aan kanker. Samen organiseren we op 20 januari een kids- en urban run om het startgeld bijeen te krijgen. We hopen samen 1.000 ronden te lopen als eerbetoon aan wie moe(s)t strijden tegen kanker en hiermee heel wat centen voor het goede doel op te rapen."





De kidsrun start om 16 uur en situeert zich op de domeinen van De Boomgaard en IHKA. De urban run om 17 uur doet onder meer de drie Ardooise scholen, het gemeentehuis, de brandweerkazerne,... aan. Inschrijven kan tot 17 januari via urban.run.ardooie@gmail.comDe lopers betalen de dag zelf een vrije bijdrage als inschrijvingsgeld. Meer op het Facebookevent 1000-ronden Urban Run Ardooie.