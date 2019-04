Looppiste met afstandsaanduiding in ‘t Veld CDR

08 april 2019

De provincie heeft in Provinciaal domein ’t Veld een uitgepijld loopparcours uitgewerkt. Uniek is dat de bepijling afstanden weergeeft. Dit per 100 meter. Je weet dus exact hoe ver je gelopen hebt. De totale afstand bedraagt 2,3 kilometer. Het loopparcours wordt officieel geopend op dinsdag 7 mei om 19 uur.