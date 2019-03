Liv Duthoo uitgeroepen tot winnaar van de junior journalisten wedstrijd Joke Couvreur

Liev Duthoo werd door de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds Ardooie-Koolskamp uitgelopen tot winnaar van de junior journalisten wedstrijd. Het thema voor dit jaar was ‘Meesterschap’

‘Meesters zijn er in de Vlaamse cultuur op diverse vlakken te vinden. We hebben ze in de schilderkunst, de literatuur, de beeldende kunst… maar ook in alle beroepen binnen onze maatschappij zijn er meesters te vinden. De leerlingen van het zesde en vijfde leerjaar van onze lokale scholen werden dan ook uitgedaagd om een straffe en inspirerende tekst te schrijven over dit brede onderwerp. Dit kon zowel een opiniestuk zijn of een eigenzinnig fantasiestuk’ leidt voorzitster Anja Pardoel in.

De tien geselecteerden van dit jaar in onze gemeente zijn Ella Vandoorne, Lisa Madou en Leonie Vanden Avenne, Maya Poelvoorde, Jelle Debusschere, Lien Vanackere, Lara Vanackere, Dries Debackere en Julie Demuyncl. De grote laureaat en winnaar van de junior journalistenwedstrijd is Liev Duthoo.

Zijn prozastukje handelde over ‘Een dag uit het dagboek van Liev’. Dit is het verhaal waarbij hij op een zomerse dag vol energie wakker werd en om 6 uur, nog voor mama en papa uit de veren was. En dan was Liev klaar om in Knokke aan een triatlon deel te nemen. Hij is immers een ‘meester’ in deze sport. In zijn dagboek pent hij een spannend verslag neer van de gewonnen triatlon… Geschreven op een wijze waar de meest gedreven sportjournalist van zou blozen.