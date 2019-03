Leerlingen Tasscheschool organiseren Soep op de Stoep-actie via eigen mini-onderneming CDR

01 maart 2019

07u04 0

De kinderen van het vjfde en zesde leerjaar van vrije basisschool Spanjeschool-De Tassche richtten minionderneming “De Soeptassche” op. Einddoel is om op woensdag 3 april vanaf 11 uur een ‘Soep op de Stoep’-actie te organiseren aan de schoolpoort. Via de minionderneming leren de kinderen omgaan met geld, winst, kosten, staan ze zelf in voor reclame door het ontwerpen en bedelen van flyers en posters, dienen ze voor het evenement sponsoring op te halen, aankopen te doen, vrijwilligers te zoeken,…

Nu al roepen ze iedereen op om op 3 april even langs te lopen in de Krommestraat. Een kopje soep kost één euro. Voor een grote kop betaal je twee euro. Er is mits reservatie ook soep per liter te verkrijgen. De opbrengst van hun Soep op de Stoet-actie gaat naar een project van Broederlijk Delen: de arme boeren in Guatemala.