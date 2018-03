Leerlingen De Zonnebloem knutselen voor zieke Alejandro 28 maart 2018

02u36 0 Ardooie De kinderen van het eerste leerjaar van GBS De Zonnebloem verrassen hun zieke klasgenootje Alejandro met talrijke knutselwerkjes. Die maken ze in het 'Clownshuis' op school.

Alejandro wordt momenteel behandeld voor leukemie. Maar dat betekent niet dat z'n vriendjes en vriendinnetjes hem vergeten zijn. "We zetten verschillende acties op om centen in te zamelen voor het gezin van Alejandro, lieten Bednet installeren zodat hij toch nog enigszins in de klas aanwezig kan zijn en vandaag (gisteren, nvdr.) verwelkomen we het Clownshuis", vertelt directeur Jan Dedecker.





Dat initiatief ontdekte de directeur via het internet. Het Clownshuis is een initiatief waarbij langdurig zieke kinderen via de webcam in contact kunnen treden met een clown om even hun zorgen te vergeten. Het Clownshuis trekt ook de hort op naar de scholen van de zieke kinderen. "In het Clownshuis kunnen de klasgenootjes van Alejandro volop knutselen voor hem", verduidelijkt de directeur. "Hoewel hij in de laatste fase van z'n behandeling zit, moet hij nog afgeschermd worden van andere kinderen. Daardoor heeft hij al maanden geen persoonlijk contact meer gehad met leeftijdsgenootjes. Het Clownshuis slaat die brug. Alle knutselwerkjes worden door de medewerkers straks persoonlijk aan Alejandro overhandigd tijdens een privébezoekje."





(CDR)