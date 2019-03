Leerlingen De Boomgaard doen ochtendgymnastiek in pyjama voor Bednet CDR

15 maart 2019

In basisschool De Boomgaard ging de Nationale Pyjamadag van Bednet allesbehalve onopgemerkt voorbij. “Door vandaag in pyjama naar school te komen steek je langdurig zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem. Dankzij Bednet krijgen die leerlingen de kans om toch de lessen te volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas”, vertelt adjunct-directeur Brecht Delaere. “We beginnen de dag met 10 minuten ochtendgymnastiek om daarna samen gezond te ontbijten. Dat ontbijt organiseren we samen met onze ouderraad. In alle klassen komt het thema gezonde voeding aan bod. Hierin staat het belang van gezonde voeding in combinatie met een gezond eetpatroon en voldoende lichaamsbeweging centraal. Over de middag is er ook nog een pyjamafeestje.”