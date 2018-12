Lange file na banale kop-staart aanrijding op E403

De hulpdiensten rukten maandagvoormiddag iets na tien uur uit naar de E403 in Ardooie, nadat bij de noodcentrale in Brugge een melding voor een autobrand was binnengelopen. Ter plaatse bleek er eigenlijk helemaal geen brand te zijn. Kort voordien was in de richting van Doornik een kop-staart botsing gebeurd. Een auto reed er in op een vrij grote aanhangwagen die voortgetrokken werd door een terreinwagen. Niemand raakte gewond. Omdat het aanrijdend voertuig, een Land Rover, begon te roken ter hoogte van het motorcompartiment, werd de brandweer gealarmeerd. Die hoefde echter niet te blussen. Door ongeval ontstond wel een kilometerslange file. Na een klein uurtje was de hinder voorbij en loste de file zich weer op.