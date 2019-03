Landelijke Gilde viert 125ste verjaardag CDR

25 maart 2019

De Landelijke Gilde Ardooie is 125 jaar jong. De vereniging werd in 1894 gesticht door landbouwingenieur Edmond Leplae. Bij de start schreven 66 landbouwers zich in. De eerste voorzitter was Constant Goethals (1822-1900). De beginjaren waren niet makkelijk, maar tegen 1910 telde de boerengilde al 576 leden. Hierbij heel wat landbouwers uit de omliggende gemeenten, waar er nog geen landbouwgilde was. De Landelijke Gilde lag aan de basis van de Sint-Elooisgilde, de spaar- en leengilde, de onderlinge brandverzekering, de werkongevallenverzekering en de paardenverzekering. Nu is Antoon Depoortere voorzitter van dienst, Louis Goethals is erevoorzitter. Het bestuur van Landelijke Gilde telt 17 leden, het ledenbestand telt dik 200 namen waarvan 40 procent nog altijd actieve land- en tuinbouwers zijn.

Dansavond

De Landelijke Gilde organiseert maandelijks een activiteit, van een paaseierenraap over een vaderdagsreceptie tot de deelname aan de Sint-Maartensstoet. Met het jubileumjaar wordt een tandje bijgestoken. De festiviteiten worden op zaterdag 30 maart afgetrapt om 17 uur met een eucharistieviering. Nadien volgt een feestmaal en dansavond in De Ark. Later dit jaar verschijnt een publicatie over de geschiedenis van de Landelijke Gilde en begin september volgt nog een academische zitting.