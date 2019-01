KWB organiseert initiatie wandelvoetbal CDR

03 januari 2019

KWB Ardooie organiseert op 26 januari een initiatie wandelvoetbal. De naam zegt het zelf, het is voetballen maar dan al wandelend in plaats van al lopend. Ine Allaert, bewegingscoach, komt alles vertellen wat je moeten weten over deze sport en vervolgens worden enkele wedstrijden gespeeld. De initiatie vindt plaats in sporthal De Ark. Deelnemers worden gevraagd sportkledij en sportschoenen die geen strepen nalaten op de sportvloer aan te trekken. De kostprijs is twee euro. Inschrijven kan via 051/74.70.45 of Luc_allaert@telenet.be. Na de matchen is er tijd voor nabespreking in de cafetaria.