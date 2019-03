Kwb Ardooie houdt de buurt proper CDR

14 maart 2019

Kwb Ardooie engageert zich om vanaf 27 april het zwerfvuil in de omgeving van de Oosthoekstraat, de Turkijestraat,de Processiestraat en de Legestraat op te ruimen. Dit kadert in de actie ‘Kwb – Operatie Proper!’ waarmee zoveel mogelijk kwb-afdelingen een engagement nemen om de buurt, een naburig parkje, de omgeving van het kwb-lokaal of een ander klein, afgebakend gebied proper houden. “Het is niet de bedoeling dat we slechts eenmalig een zwerfvuilactie doen in een groot gebied in de gemeente, maar dat we ons gedurende een half jaar concentreren op een welbepaald gebied”, vertelt Hendrik Desoete van kwb Ardooie. “Op regelmatige basis trekken we er met z’n allen op uit om het zwerfvuil op te rapen. Zwerfafval op straat, in de berm, in een park … het stoort iedereen. Het opruimen van dat zwerfafval kost de Vlaamse belastingbetaler ongeveer 100 miljoen euro per jaar. Vuilnis trekt ander vuil aan. Door systematisch een plaats proper te houden, wordt de indruk gewekt dat deze plaats altijd proper gehouden wordt, waardoor er ook minder (zwerf)afval achtergelaten wordt. Mooie en propere buurten blijven dan ook langer proper.”