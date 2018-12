Krijgt Michèle Cuvelier plaats in Walk of Fame in Ardooie? CDR

12 december 2018

De Ardooise Perskring stelt aan het gemeentebestuur voor om Michèle Cuvelier toe te voegen aan de Walk of Fame. Die Walk of Fame werd in 2008 aangelegd op de Ardooise Markt en eert verdienstelijke Ardooienaars. Eerder kregen onder meer al Laura Lynn, Mathias Sercu, Veerle Dejaeghere, Marc Degryse en Filip Vanhaecke al hun eigen ster. Michèle Cuvelier is dezer dagen niet uit de media weg te denken. De Studio Brussel-stem met Ardooise roots liet zich opmerken tijdens De Slimste Mens ter Wereld en is straks één van de drie presentatoren van De Warmste Week.