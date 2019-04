Koolskamp heeft nu ook elektrische laadpaal CDR

03 april 2019

16u14 0

Ardooie heeft in de Klaverstraat in Koolskamp een nieuwe laadpaal voor elektrische auto's geïnstalleerd. Na de laadpaal in de Koning Albertstraat is dit de tweede laadpaal op Ardoois grondgebied. Later dit jaar wordt er nog een derde geplaatst aan het nieuwe OC De Tassche. Een laadsessie starten en stoppen kan via een laadkaart of via de Smoov-app.