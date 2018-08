Koersgek Ardooie feest met Jasper Stuyven 17 augustus 2018

Dik twee maanden nadat oud-renner Eddy Planckaert de eindmeet van de BinckBank Tour kwam schilderen in Ardooie, was het gisteren eindelijk tijd voor de jaarlijkse wielerhoogdag. Voor de elfde keer al lag de finish van de vierde etappe van de zevendaagse rittenkoers in de diepvriesgroentengemeente. Om 12.25 uur werd het startschot gegeven in Blankenberge waarna de renners 166 kilometer, waarbij twee lokale rondes in Ardooie, moesten afhaspelen. Al uren voor de renners Ardoois grondgebied betraden, zat de sfeer er al goed in. Dit zowel in de Vip ondergebracht in evenementenhal De Ark, als in het Viptourcafé en ter hoogte van de meet. De massa was opnieuw present om een glimp op te vangen van Terpstra, Kittel, Devolder of een andere koersvedette. Ook voor Ingelmunsternaar Yves Lampaert had Ardooie een bijzonder warm welkom voorzien. Op het terrein van Loonwerk Dufour vormden gigantische letters de boodschap 'groet aan Lampaert'. Die aanmoeding mocht echter niet baten want niet de Belgisch kampioen maar Jasper Stuyven greep de winst. Uit handen van burgemeester Karlos Callens kreeg hij een typisch Ardoois cadeau: een knalgroene vintage driewieler geproduceerd door Metafox.





Enige minpuntje aan het wielerfeest tot slot. De plaatselijke rondes veroorzaakten ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E403 een stevige file. (CDR)