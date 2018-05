Klassen maken kennis met lokale bedrijven 18 mei 2018

De vijfdejaars van de Sint-Tilloschool uit Izegem konden gisteren een blik achter de schermen nemen van het diepvriesgroentenbedrijf D'Arta in Ardooie. Dat gebeurde in het kader van de beroepsactie Wetenschap, Techniek & Toekomst van Rotary Izegem. "Er is al langer een tekort aan goed geschoolde techniekers en daarom slaan we de handen in elkaar met de scholen, ondernemers en lokale overheden om dit aan te pakken", vertelt Jan Pattyn van Rotary. "We hebben in navolging van onze Tieltse collega's het idee opgevat om leerlingen een bedrijfsbezoek te laten doen om hun interesse in techniek en wetenschap aan te wakkeren. Daar leggen ze op een begrijpelijke manier uit hoe een bedrijf functioneert en welke profielen er nodig zijn. Dat zou de scholieren in staat moeten stellen om een bepaalde richting te kiezen." Rotary bracht de leerlingen van veertien scholen uit de regio in contact met bedrijven als D'Arta, maar ook Televic, Boucherie, Ras, Dewulf en Soliver. (VDI)