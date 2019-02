Kersenpitkussen vat vuur, serviceflats even ontruimd LSI

28 februari 2019

22u43

Bron: LSI 0

In de gloednieuwe residentie Hardoy, een complex met een woonzorgcentrum en assistentiewoningen in Ardooie, heeft donderdagavond rond 21.15 uur een kersenpitkussen in een microgolfoven vuur gevat. Dat zorgde voor heel wat rookontwikkeling waardoor een beperkte evacuatie van vier bewoners nodig was. Er raakte niemand gewond. De brand ontstond in de serviceflat van een vrouw. Ze slaagde er nog in alarm te slaan toen ze zag dat het kersenpitkussen tijdens het opwarmen vuur vatte en voor heel wat rook zorgde. Het verplegende personeel kon de deur van de serviceflat snel dicht doen maar de rook had zich toch al op een deel van de eerste verdieping verspreid. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse maar moest zich vooral focussen op ventilatie van de kamers op de eerste verdieping.