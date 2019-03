Keeper Bram Verbrugghe gehuldigd: “De Jean-Marie Pfaff van Ardooie” Sam Vanacker

31 maart 2019

12u50 0 Ardooie Bram Verbrugghe, die op de Special Olympics in Abu Dhabi een zilveren medaille voor ons land behaalde in de voetbalcompetitie, werd zaterdag in zijn thuisgemeente gehuldigd op het gemeentehuis.

Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) had veel lof over de prestatie van de keeper: “We zijn fier dat we terug een grote naam in ons midden hebben. Bram staat voortaan in het rijtje van Ardooienaars die een bijzondere sportieve prestatie hebben geleverd, zoals atlete Veerle Dejaeghere en marathonloper Filip Vanhaecke. We kunnen hem gerust de Jean-Marie Pfaff van Ardooie noemen.”

De G-sporter kreeg uit handen van Callens een trofee overhandigd, waarna hij zijn naam in het huldenboek van de gemeente mocht zetten.