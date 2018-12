Karlos Callens legt opnieuw eed af als Ardoois burgemeester CDR

18 december 2018

19u40 0

Karlos Callens (Groep 82) heeft dinsdagnamiddag in Brugge opnieuw de eed afgelegd als burgemeester van Ardooie. Dat deed hij in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé. Callens is sinds 1981 actief in de Ardooise politiek. Eerst als gemeenteraadslid, maar in 1989 werd hij burgemeester. Dit betekent dat hij in 2019 exact 30 jaar de sjerp draagt.

Callens behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2.212 voorkeurstemmen, iets minder dan in 2012. Toen kleurden nog 2.535 Ardooienaars het bolletje naast z’n naam. Toch blijft zijn Groep 82 met voorsprong de grootste partij in Ardooie met een absolute meerderheid. In oktober kregen ze 67,2% van de stemmen, in 2012 ging het nog om 63,3%.