Judoclub Ardooie wint medailles op Belgisch Kampioenschap. Joke Couvreur

21 februari 2019

Judoclub Ardooie trok met acht judoka’s ten strijde in de Sporthal Arena in Deurne. Allen waren ze er technisch en mentaal volledig klaar voor. Het resultaat mocht er dan ook zijn want iedereen ging naar huis met een medaille! Judoclub Ardooie behaalde de meeste medailles namelijk vier gouden, twee zilveren en twee bronzen.

Het goud was voor Lore Verhegghe, Flore Wulleman, Ray Marinx en Belmin Valk. Het zilver ging naar Ibrahim Jachichanov en Quinten Declercq. De bronzen medailles waren voor Skye Marinx en Rachel Rammant. Proficiat aan iedereen!