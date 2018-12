Jonge Fransen krijgen 18 maanden cel voor diefstal van 240 kilo kalfsvlees Siebe De Voogt

20 december 2018

15u26 0 Ardooie Twee jonge Fransen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 18 maanden, waarvan 6 effectief, gekregen voor de diefstal van liefst 240 kilogram kalfsvlees.

Brandon R. (25) en Thomas M. (21) sloegen op 19 maart vorig jaar hun slag bij slachthuis Planquette in Ardooie. Ze drongen het bedrijf binnen en stapten naar buiten met acht bakken van elk 30 kilogram kalfsvlees. De twee overschatten de grootte van hun gestolen Peugeot, want ze moesten onderweg langs de E403 een bak filet pur dumpen. De vrouw van de eigenaar had intussen een ex-werknemer herkend op de camerabeelden. Haar man reed naar de woning van R. in Moeskroen, waar zich een wilde achtervolging ontspon. De dieven crashten even voorbij de Franse grens en wisten te voet ontkomen. Later werden ze opgepakt en gingen ze over tot bekentenissen. Brandon R. verklaarde dat zijn ex-werkgever hem nog 1.500 euro in het zwart moest uitbetalen. “Ik had eerst de bedoeling om geld te stelen en besliste pas ter plaatse om vlees mee te nemen”, verklaarde hij aan de politie. Slachthuis Planquette stelde zich burgerlijke partij en kreeg donderdagmorgen een schadevergoeding van bijna 30.000 euro toegekend.