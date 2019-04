Intensieve controles op verschillende plaatsen: helft rijdt te snel langs N37 VHS

18 april 2019

18u12 15 Ardooie Dat snelheidscontroles nodig blijven, dat staat voor de politiezone Regio Tielt als een paal boven water. Woensdag werd gecontroleerd op vier verschillende plaatsen. De N37 bleek eens te meer populair bij snelheidsduivels. Daar haalde één bestuurder zelfs 130 km/uur in zone 70.

Het waren aangekondigde controles maar toch lieten honderden automobilisten zich woensdag betrappen toen de politiezone Regio Tielt het flitstoestel had opgesteld. Langs de Rozendalestraat in Wingene (zone 50) reed ruim 40 procent te snel. Iets meer dan 30 procent van de automobilisten respecteerde de zone 50 niet langs de Brugsesteenweg. Dat was ook het geval langs de Meulebekestraat in Pittem, waar de maximumsnelheid beperkt is tot 70 kilometer per uur. Het grootst aantal voertuigen, 1.002 om precies te zijn, werd gecontroleerd langs de N37 in Ardooie. In zone 70 liep daar de helft van de automobilisten tegen de lamp. Eén iemand scheurde er zelfs voorbij het flitstoestel tegen 130 kilometer per uur. De man zal worden gedagvaard voor de politierechtbank.