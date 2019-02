Infoavond over obesitas CDR

08 februari 2019

16u10 0

Het gemeentebestuur van Ardooie organiseert in samenwerking met het Sint-Andriesziekenhuis Tielt een infoavond over obesitas. Op dinsdag 26 februari om 19.30 uur zakken chirurg Mehrdad Biglari, endocrinoloog Evy Degrande, fysiorevalidatiearts Gretel Desscheemaeker en een diëtist af naar ’t Hofland in de Oude Lichterveldsestraat 13 in Ardooie. Ze zullen er obesitas als ziekte, de rol van lichaamsbeweging bij obesitas, het belang van voeding in het ziekteproces en de chirurgische benadering belichten. De toegang is gratis.