Inbrekers moeten vluchten 27 juli 2018

Alerte buren hebben er woensdagavond rond half zeven voor gezorgd dat enkele inbrekers moesten gaan lopen. Dat gebeurde toen ze de voordeur openbraken van een woning in de landelijke Knollingstraat, op De Tassche in Ardooie. Eens binnen, kregen de daders door dat ze gezien waren. Ze besloten dan maar op de vlucht te gaan. Of ze ook iets konden meenemen, is niet bekend. (VHS)