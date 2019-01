Inbraak mislukt bij broodjeszaak Pistoletto VHS

30 januari 2019

17u36 2

Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd in te breken in broodjeszaak Pistoletto, langs de Oostlaan in Ardooie. “De deur aan de zijkant van het gebouw werd geforceerd maar begaf niet”, klinkt het in de zaak. “We zijn vrij goed beveiligd omdat we in het verleden al twee keer ongewenst bezoek kregen. De eerste keer raakten de daders effectief binnen en werden we bestolen, de tweede keer bleef het bij een poging. Net zoals nu dus. Maar de poging van afgelopen nacht heeft ons doen besluiten om snel nog extra te beveiligen.”