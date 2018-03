In pyjama naar school voor zieke Fee MEISJE (10) LIJDT AL TWEE JAAR AAN LEUKEMIE CHARLOTTE DEGEZELLE

10 maart 2018

02u33 0 Ardooie Geen enkel kind dat zo uitkeek naar de Nationale Pyjamadag, die Bednet in de kijker zette, als Fee Vandenbunder (10). De leerlinge van De Horizon strijdt sinds 2016 tegen leukemie en volgde de voorbije schooljaren les via de webcam. Sinds 1 september gaat ze opnieuw naar school. De Pyjamadag was daar een beetje Feedag met een stevige cheque voor haar einde-behandelingsfeest.

Uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren trokken gisteren, op de Nationale Pyjamadag van Bednet, heel wat kinderen in pyjama naar school. Ook in De Horizon, waar één leerlinge bijzonder enthousiast was om in haar slaaptenue present te zijn. Fee Vandenbunder kreeg in april 2016 te horen dat ze leukemie heeft. Sindsdien vecht ze keihard tegen de ziekte.





Music for Life

Door haar vechtlust groeide ze zelfs uit tot één van de gezichten van Music for Life 2016. "Fee krijgt nog steeds chemo", vertelt mama Mieke Vandaele. "Het derde trimester van het derde en het volledige vierde leerjaar volgde ze les via Bednet. Sinds 1 september komt ze opnieuw naar school waar ze, dankzij Bednet, opnieuw kon aansluiten bij haar vertrouwde klas. Een grote stap."





"In het begin was dat wat lastig, maar nu lukt het wel", pikt Fee in. "Maar Bednet was heel belangrijk voor me. Niet alleen om de lessen te volgen, want via thuisonderwijs lukt dat ook wel, maar ook om m'n klasgenootjes te zien. Tijdens de speeltijd kon ik via de webcam babbelen met m'n vriendinnen en we speelden zelfs verstoppertje." Kort na haar diagnose liet Fee verstaan dat ze, eenmaal de leukemie verslagen is, graag een groot feest wou geven voor iedereen die haar steunde. "Met de school hebben wij heel wat acties georganiseerd", aldus directeur Nadine Vanwalleghem.





Cheque

"We verkochten pralines, groenten uit de moestuin, soep,... Vandaag overhandigen we een cheque van 1.530 euro aan Fee ten voordele van haar einde-behandelingsfeest." Dat is gepland op 20 mei.





Fee is alvast dolblij met de centjes die haar zullen helpen om haar droom te realiseren. "Voor al m'n vrienden, klasgenootjes, familie of eigenlijk iedereen die ons de voorbije jaren steunde, wil ik graag een feest geven met alle dingen die ik in die periode, en sommige zelfs vandaag nog, niet mag", glundert Fee. "Eén ding zal er alvast zeker zijn: een frietmobiel."