In januari nog prestigieuze award gewonnen, nu 51 banen op de helling bij zitmeubelfabrikant De Zetel

02 april 2019

19u44

Bron: VDI 0 Ardooie Zitmeubelfabrikant De Zetel heeft op een speciale ondernemingsraad de intentie om in vereffening te gaan meegedeeld. Oorzaak zouden de aanhoudende verliescijfers en dalende omzet zijn. Opmerkelijk, want het bedrijf, dat al 96 jaar bestaat, kreeg begin dit jaar nog de prestigieuze Henry van de Velde Award.

De Zetel werd in 1923 opgericht als lokale schrijnwerkerij die stoelen voor keukens en kerken maakte, maar tegenwoordig heeft het een eigen designcollectie in samenwerking met enkele toonaangevende ontwerpers. Er worden wekelijks ongeveer drieduizend stoelen gemaakt. Het bedrijf wordt gerund door Geert Behaeghel en zijn zoon David. Daarmee is de stoelenfabrikant aan de vierde generatie toe. Als De Zetel effectief in vereffening zou gaan, sluit het de deuren en staan er 51 werknemers op straat. Het gaat om 44 arbeiders en 7 bedienden.

Moeilijke markt

“We hebben het nieuws deze morgen op een bijzondere ondernemingsraad vernomen”, vertelt Eddy Geldof van vakbond ACV. “Ze maakten er hun voornemen bekend om de productie stop te zetten en over te gaan tot collectief ontslag in het kader van een vereffening. Het ging al enkele jaren financieel minder goed met het bedrijf. Ze zijn een speler in een moeilijke markt en hadden al een tijdje een dalende omzet. Er was daardoor ook veel tijdelijke werkloosheid. Toch was het voor de meeste werknemers een donderslag bij heldere hemel. Door de Henry van de Velde Award die het bedrijf begin dit jaar nog kreeg, was de hoop op meer werkzekerheid gestegen.”

50-plussers

Voor de arbeiders en bedienden kwam het nieuws hard aan. “Ik was er bij toen de werkgever het nieuws aan hen vertelde en er vloeiden toch tranen bij een aantal mensen”, gaat Eddy verder. “De meeste zijn 40- of 50-plussers en hebben dus al een lange en nauwe band met De Zetel opgebouwd. De meeste zijn er al hun hele loopbaan tewerkgesteld. Voor hen is dat heel hard.”

Vrijdag zitten de vakbonden en werkgever een eerste keer samen om een informatie- en consultatieronde in het kader van de wet Renault op te starten.