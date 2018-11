Gunther Levi looft beloning uit voor zak met kledij 13 november 2018

02u22 0

Wie heeft de zak met kledij van Gunther Levi gezien?





De Vlaamse zanger trad zaterdagavond samen met zijn kompanen van De Romeo's op tijdens de Sint-Maartensfeesten in Ardooie. Maar helemaal heelhuids kwam hij niet thuis, zo bewijst een oproep van Gunther op Facebook. "Vraagje, heeft iemand toevallig mijn zwarte zak met kledij gevonden zaterdag in Ardooie na ons optreden? De vinder krijgt automatisch een meet and greet", schreef hij op Facebook. (CDR)